Jellinek stelt nieuwe directeur aan

Rianne van Rooijen heeft een achtergrond in financieel management en ervaring in aansturen van multidisciplinaire teams. Zij heeft verschillende rollen bekleed bij de ING, waaronder directeur bedrijfsvoering. De afgelopen vijf jaar was ze faculteitsdirecteur geneeskunde van de Universiteit Utrecht en divisiemanager onderwijs en daarmee lid van het directieteam van het UMC Utrecht.

Groei

Eind januari gaat Van Rooijen als directeur bedrijfsvoering bij Jellinek aan de slag. “Hoewel zij geen directe achtergrond in de zorg heeft, hebben Riannes ervaringen in andere sectoren bewezen dat ze organisaties succesvol kan laten groeien en ontwikkelen”, reageert de zorgaanbieder – onderdeel van Arkin – op de benoeming. “En in de laatste jaren heeft zij binnen de wereld van het academisch ziekenhuis van nabij de vraagstukken van de zorg ervaren.”