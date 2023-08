Jeltje Schraverus kondigt afscheid aan van Slingeland Ziekenhuis

Jeltje Schraverus neemt per 31 december 2023 afscheid als voorzitter raad van bestuur van het Slingeland Ziekenhuis. Oorspronkelijk is zij aangesteld om de defusie te leiden tussen het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Uiteindelijk is ze nog drie jaar langer gebleven.

Schraverus: “Het is tijd om mijn blik te richten op een nieuwe toekomst waarbij er een betere balans kan ontstaan tussen privé en werk. Het Slingeland Ziekenhuis blijft bij mij een plekje in mijn hart houden.”

De raad van toezicht is Schraverus dankbaar voor alles wat zij samen met de medewerkers heeft bereikt. Het ziekenhuis is in rustiger vaarwater gebracht, het plan voor de nieuwbouw is herijkt en de aanzet is gegeven tot de grote transitie van een groter naar een kleiner ziekenhuis.

Participatie

Ook het inrichten van een bestuursraad met medische en verpleegkundige participatie is iets wat niet onbenoemd mag blijven. Jeltje deed dit op haar bekende wijze met duidelijkheid en humor, en nam daarbij zoveel mogelijk alle medewerkers in de organisatie mee.

Han Busker, voorzitter van de raad van toezicht: “Met het vertrek van Jeltje Schraverus eind dit jaar nemen wij afscheid van een bevlogen bestuurder. Jeltje heeft veel betekend voor het Slingeland Ziekenhuis. Wij wensen haar alle goeds voor de toekomst. In december 2023 is het officiële afscheid. De raad van toezicht gaat in de tussentijd op zoek naar een geschikte opvolger.”