Jeroen Bosch reduceert afval met 8 procent

De 25 green teams van het Jeroen Bosch Ziekenhuis realiseerde vorig jaar een afvalreductie van 8,3 procent. In 2023 zamelden negentien verschillende afdelingen 29.500 kilo plastic apart in. Meer dan het dubbele ten opzichte van 2022. Met deze hoeveelheid plastic kun je ongeveer 90.000 plastic flessen maken.