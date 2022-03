Jeroen Bosch Ziekenhuis mist minder ijzertekorten dankzij algoritme

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zet artificiële intelligentie (AI) in om bloedarmoede vast te stellen. Het diagnostisch algoritme is inmiddels in het laboratoriumsysteem van het ziekenhuis ingebouwd. Daarmee vindt het ziekenhuis gemiddelde één patiënt met ijzertekort per dag die anders gemist zou zijn.

Het algoritme dat ijzergebrek opspoort, is ontwikkeld door klinisch chemicus in opleiding Steef Kurstjens. “Voor het ontwikkelen van het algoritme hebben wij laboratoriumwaarden van patiënten met bloedarmoede gebruikt”, legt de bedenker uit in een persbericht. “Het ging dan om patiënten waarvoor bloedonderzoek was aangevraagd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch , het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en Medlon BV van het Medisch Spectrum Twente.”

Nauwkeuriger dan klinisch chemici

Samen met collega’s van het Radboudumc werd machine learning ingezet om op basis van de data een algoritme te programmeren. De resultaten van de AI-toepassing bleken nauwkeuriger dan die van twaalf klinisch chemici van de ziekenhuizen waar de data werden gegenereerd. Het aantal gemiste diagnoses kan omlaag met gemiddeld één per dag. Die resultaten zijn voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis aanleiding om het algoritme structureel in te zetten. Het is inmiddels onderdeel van het laboratoriumsysteem.

Gratis beschikbaar

Wereldwijd hebben 1,2 miljard mensen last van bloedarmoede, vaak veroorzaakt door ijzergebrek. Wanneer mensen met vermoeidheidsklachten bij de huisarts komen, vraagt die vaak een beperkt oriënterend bloedonderzoek aan. Om bloedarmoede ten gevolge van ijzertekort vast te stellen, moet het ferritinegehalte in het bloed worden gemeten. Als dat niet actief door de klinisch chemicus wordt onderzocht, dan kan het ijzertekort onopgemerkt blijven. Het algoritme kan daarbij helpen.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis stelt het gratis beschikbaar voor ziekenhuizen, artsen en onderzoekers die er hun voordeel mee willen doen.