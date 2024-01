Jeroen Bosch Ziekenhuis opnieuw beoordeeld als topklinisch ziekenhuis

De beoordelingscommissie was onder de indruk van de inzet van het personeel en de hechte sfeer voor het welzijn en de kwaliteit van leven van patiënten. Inmiddels zijn er elf topklinische expertisecentra.

Evenwicht

Het evenwicht in de topklinische expertisecentra van het JBZ, waar wetenschap, opleiding, innovatie en topklinische zorg op elkaar aansluiten, werd onderstreept. Ook de rol van verpleegkundigen op bestuurlijk niveau van het ziekenhuis werd als zeer sterk ervaren. De commissie onderstreepte daarbij het belang van de aanwezigheid van jonge professionals op bestuurlijk niveau. Ten slotte werd het thuismonitoringscentrum als een mooi voorbeeld voor andere ziekenhuizen genoemd.

Toekomstgerichte ambitie

Relinde Weil, voorzitter van de raad van bestuur bij het JBZ, deelt haar waardering: “Ik ben ontzettend trots op onze medewerkers. De uitdagingen in de zorg vragen van ons een toekomstgerichte ambitie, vanuit een basis die op orde is. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling en het werkplezier van onze professionals, zodat zij werk hebben dat bij ze past. Daarnaast werken we continu aan het verbeteren van de kwaliteit van passende zorg en het gezondheidswelzijn van mensen in onze regio. Dat blijven we onverminderd doen, samen met onze zorg- en welzijnspartners in de regio.”