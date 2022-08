Jeroen Bosch Ziekenhuis verwelkomt drie nieuwe leden raad van toezicht

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) verwelkomt per 1 september 2022 drie nieuwe leden in zijn raad van toezicht. Het gaat om Mirjam van Velthuizen-Lormans, Ruben Wenselaar en Marien van der Meer.

Mirjam van Velthuizen-Lormans is sinds 1 november 2021 lid van de raad van bestuur (CFO) bij ProRail en is daarnaast toezichthouder bij Nictiz. Daarvoor was zij onder andere lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht en bestuurder bij de Rivas Zorggroep.

Ruben Wenselaar is op dit moment lid van de raad van toezicht van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en voorzitter van bestuur van InEen. Tot 1 mei van dit jaar was hij bestuursvoorzitter bij zorgverzekeraar Menzis en lid van het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland.

Marien van der Meer is sinds 1 augustus 2021 lid van het college van bestuur van de TU Delft. Daarvoor was zij onder andere lid van de raad van bestuur (CFOO) van het Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kanker Instituut en voorzitter van de raad van bestuur van Sophia Revalidatie in Den Haag en Delft.