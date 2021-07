Jeroen Collette nieuwe voorzitter raad van toezicht Zorggroep Apeldoorn

Jeroen Collette wordt per per 1 augustus de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Zorggroep Apeldoorn en omstreken. Hij neemt het stokje over van Ria Roesink. Zij heeft het einde van de toegestane termijn bereikt.

Jeroen Collette is ruim 23 jaar actief als (zelfstandig) interim-bestuurder, toezichthouder en bestuurscoach in de zorg. Hij heeft ervaring in zowel de ziekenhuissector als in de vvt, gehandicaptenzorg, ggz en het sociaal domein. Tot 1 juli 2021 was hij interim lid raad van bestuur van het Bravis Ziekenhuis. Als toezichthouder heeft hij ruime ervaring in de vvt en de ziekenhuissector. Zijn ervaring ligt op het terrein van governance, organisatieontwikkeling, financiën, bedrijfsvoering en bouw.

Zorggroep Apeldoorn biedt verpleeghuiszorg, (geriatrische) revalidatiezorg, dagbesteding en behandeling in de regio Apeldoorn. Er werken bijna 2.000 medewerkers en 800 vrijwilligers.