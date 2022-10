Jeroen Pit Huis (Amsterdam UMC) uitgeroepen tot Zorggebouw van het Jaar

Het Jeroen Pit Huis op het terrein van Amsterdam UMC/locatie AMC is door vakblad Architectenweb uitgeroepen tot Zorggebouw van het Jaar2022. Het is een omgeving waarin ernstig zieke kinderen kunnen wennen aan de stap van ziekenhuis naar thuis.

Het Jeroen Pit Huis is een nieuw concept en daaro is de architectuur ook nieuw, schrijft Architectenweb. Het ontwerp is van Concrete Architectural Associates, binnen een gebouw van Brique Architecten. Het ‘huis’ bestaat uit acht huiselijke familieappartementen rond zorg- en gemeenschappelijke ruimten, als een klein dorpje. Het ontwerp van Concrete kan beschouwd worden als een gebouw in een gebouw. De invulling is ontwikkeld met Stichting Het Jeroen Pit Huis, Stichting VanKarnebeek4Kids, Amsterdam UMC, Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis, Het Lindenhofje/Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam. De jury waardeert het dat ‘de architectuur op zich niet centraal staat en het interieur in de eerste plaats dienend is’.

Naast het Jeroen Pit Huis waren drie andere projecten genomineerd: Entreepark en paviljoen Amsterdam UMC/locatie AMC van Temp.architecture & studio Nuy van Noort, Isala Meppel van Vakwerk architecten en Ronald McDonald Huiskamer Nijmegen van Thoben & Minten en EGM architecten.