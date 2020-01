Jeroen Rütter nieuwe voorzitter medisch specialisten Rijnstate

Oncologisch chirurg Jeroen Rütter is per 1 januari 2020 voorzitter van de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR). Hierin hebben alle artsen bij Rijnstate zich verenigd. Rütter waarin alle artsen bij Rijnstate zich verenigd hebben. Rutter volgt cardioloog Frank Willems op, die sinds de oprichting van CMRS in 2015 voorzitter was.