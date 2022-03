Jeugdautoriteit en NZa wisselen risicosignalen uit

Ook informeren ze elkaar tijdig over onderzoeken die elkaars werkveld kunnen raken en geven ze gezamenlijk gevraagd en ongevraagd advies aan de Minister van VWS over aangelegenheden die zowel Jeugdautoriteit als NZa betreffen. Daarnaast zetten de Jeugdautoriteit en de NZa in op samen leren en ontwikkelen.

Faillissement

“Zorginstellingen leveren vaak zorg over domeinen heen” , zegt Karina Raaijmakers, directeur Toezicht bij de NZa. “Als wij relevante informatie met elkaar delen kunnen we samenwerken om een sluiting te voorkomen of faillissement gecontroleerd te laten verlopen.”

Overlap

Volgens Daniëlle Wille, waarnemend directeur van de Jeugdautoriteit, versterken de Jeugdautoriteit en de NZa elkaar met de samenwerking. “Ook kan overlap van inspanningen worden voorkomen en kan de belasting voor gecombineerde aanbieders tot een verantwoord minimum worden beperkt. Daarnaast is het belangrijk dat we naar de sector transparant zijn over de informatie die we met elkaar delen.“