Jeugdbescherming Brabant blijft onder verscherpt toezicht staan

De jeugdbescherming in de regio Brabant komt opnieuw voor zes maanden onder verscherpt toezicht te staan. Kwetsbare kinderen krijgen daar namelijk nog steeds geen passende hulp. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) donderdag.

Inspectiediensten constateerden in juli al dat kwetsbare kinderen met ingewikkelde problemen niet tijdig passende hulp kregen. “De regio Brabant heeft nog onvoldoende controle over het gezamenlijk oplossen van problemen”, stellen de inspecties nu vast. Het gaat onder meer om te lange wachtlijsten, organisatorische problemen bij gemeenten en personeelstekorten.

Structurele problemen

Een deel van de kinderen met een zogeheten jeugdbeschermingsmaatregel in Brabant krijgt niet tijdig een vaste jeugdbeschermer. Bij deze kinderen stelt de rechter vast dat het niet goed met ze gaat doordat ze bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandeld worden of doordat ze strafbare feiten plegen.

De inspectie wijst er al jaren op dat de kwaliteit van de jeugdbescherming in Nederland door structurele problemen ernstig onder druk staat. In een aantal regio’s zijn er afgelopen jaar wel verbeteringen doorgevoerd. (ANP)