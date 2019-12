Jeugdinstelling de Vliethoeve sluit de deuren na tien jaar

Vanaf 2010 is de Vliethoeve een instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. In de zomer van 2016 breekt er een crisis uit: personeelsleden van de Vliethoeve geven in een anonieme brandbrief aan zich grote zorgen te maken over de veiligheid van henzelf en de jongeren. Ook de dorpsraad van Kortgene trekt aan de bel over het toenemende aantal incidenten in het dorp. Bewoners van de Vliethoeve waren betrokken bij diefstal inbraak, vernieling en intimidatie.

Geldproblemen

In juni 2019 zegt de directie van de jeugdinstelling na een roerige periode weer een veilig en stabiele omgeving voor medewerkers en jongeren te zijn. Een maand later, in juli 2019 wordt bekend dat de Vliethoeve in de verkoop gaat. De huidige beheerder Juzt heeft geldproblemen en wil versneld van zijn opvangadressen af. Het is de bedoeling dat de jeugdinstelling wel blijft bestaan. Maar in oktober 2019 wordt duidelijk dat de Vliethoeve toch dicht gaat omdat er te weinig vraag zou zijn naar deze vorm van zorg.

Maatschappelijke bestemming

De vraag rest nu wie de Vliethoeve zal kopen. Voorzitter van de dorpsraad, Leo Bekker, zegt daarover tegen Omroep Zeeland: “De panden zijn van jeugdzorgaanbieder Juzt die het in de verkoop gaat zetten. Er rust nu een maatschappelijke bestemming op de locatie. Maar dat kan natuurlijk aangepast worden door de gemeente. Ik hoop in elk geval dat wij als dorpsraad, in tegenstelling tot tien jaar geleden, worden meegenomen in het traject.”