Jeugdzorg: tuchtrecht werkt averechts, maar moet niet afgeschaft

De dreiging van een tuchtrechter zorgt ervoor dat jeugdwerkers bang worden om beslissingen te nemen, maar het is te kort door de bocht om het individuele tuchtrecht dan maar af te schaffen. Dat zegt Jeugdzorg Nederland in een reactie op een oproep van FNV. Volgens de branchevereniging is het veel effectiever om de werkdruk te verminderen.