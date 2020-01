Jeugdzorgaanbieder moet van IGJ klanten overdragen

Stichting Altijd Zorg, die in Rolde zorg en verblijf biedt aan 16 cliënten, moet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) binnen de twee weken de zorg overdragen aan een andere zorgaanbieder. Volgens de IGJ is het gelet op de tekortkomingen voorlopig niet verantwoord om de zorgverlening voort te zetten.

De IGJ constateert dat Altijd Zorg niet voldoet aan de normen voor goede zorg en verantwoorde jeugdhulp. Op bestuurlijk niveau is onvoldoende sprake van sturing op kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Omdat de inspectie zich zorgen maakt over de veiligheid van de aanwezige cliënten op het terrein van Stichting Altijd Zorg, vindt zij dat het niet verantwoord is om de zorgverlening aan cliënten voort te zetten totdat de geconstateerde tekortkomingen zijn weggenomen. Middels een aanwijzing geeft de IGJ daarom te kennen dat de zorgverlening aan de cliënten van Stichting Altijd Zorg binnen twee weken moet worden overgedragen naar een andere zorgaanbieder.

Onduidelijkheid

De inspectie is twee keer op toezichtbezoek geweest bij Altijd Zorg. Er zijn tekortkomingen op het gebied van het sturen op kwaliteit en veiligheid in algemene zin, personeelsbeleid, cliëntendossiers en medicatieveiligheid. Altijd Zorg kan niet aantonen dat het aanwezige personeel beschikt over de juiste kwalificaties, passend bij de cliëntengroep. Daarbij komt dat er veel onduidelijk blijft, omdat Altijd Zorg niet de gevraagde informatie kan geven, bijvoorbeeld welke cliënten er op de locatie verblijven, op grond van welke financieringsgrond zij een indicatie hebben en welke zorg zij nodig hebben.