Jeugdzorginstelling Woodbrookers sluit uiterlijk 1 juli 2024

Jeugdzorginstelling Woodbrookers in het Friese Kortehemmen sluit uiterlijk 1 juli 2024 de deuren, zo heeft Jeugdhulp Friesland dinsdag bekendgemaakt. Een van de redenen die wordt gegeven is dat “extern” het vertrouwen afneemt dat Woodbrookers “de jongeren in voldoende mate de zorg kan bieden die zij nodig hebben”.

Eerder werd al ingezet op het afbouwen van het aantal plekken: momenteel zijn dat er nog acht. De transformatie moet geïntensiveerd en versneld worden, zo schetst Jeugdhulp Friesland. Dat heeft te maken met de “kwetsbare omvang van de locatie zoals die nu nog functioneert”.

Voor de nu aanwezige jongeren en hun ouders heeft dit volgens Jeugdhulp Friesland geen consequenties. Voor toekomstige cliënten worden “alle mogelijkheden voor alternatieve voorzieningen” onderzocht. Een precieze planning valt niet te geven, maar Jeugdhulp Friesland spreekt wel uit dat 1 juli de uiterste datum is waarop de gesloten jeugdzorg in de huidige vorm zal bestaan.

Pijnprikkels

Woodbrookers kwam eerder in het nieuws vanwege incidenten op de locatie. Zo schreef het AD afgelopen zomer over een toen nog niet gepubliceerd rapport over de instelling, daterend van vorig jaar, waarin onder meer werd omschreven dat er pijnprikkels werden ingezet bij jongeren. Hierop is in februari een verbeterplan gemaakt. Jeugdhulp Friesland zei er in een reactie over de incidenten te betreuren en sindsdien alles in het werk te hebben gesteld om deze niet opnieuw te laten gebeuren. (ANP)