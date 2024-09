‘Jeugdzorgmedewerker besteedt slechts 19 minuten per week aan cliënt’

Dat blijkt volgens de FNV uit verzamelde cijfers. De vakbond zegt dat hieruit blijkt dat de arbeidsmarktproblemen in deze sector veel groter zijn dan gedacht.

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg, maakt zich grote zorgen: “Medewerkers werken structureel over om kinderen niet in de steek te laten of om ongelukken te voorkomen. Deze situatie is zowel voor medewerkers als gezinnen alle grenzen over en onverantwoord.”

Cao-afspraken

FNV Jeugdzorg maakte vorig jaar voor het eerst cao-afspraken met werkgevers over een rekenmodel om werkzaamheden te laten passen in de persoonlijke inzetbare uren van een medewerker. Om de werkdruk te verminderen, is een systeem ingevoerd waarbij de beschikbare uren worden verdeeld over tijd die jeugdzorgprofessionals aan kerntaken – zoals contact met cliënten – besteden en overige werkzaamheden. Dit alles moet passen binnen de inzetbare tijd van een medewerker.

Jeugdhulp

In 2023 kregen 469.490 kinderen jeugdhulp. Deze hulp wordt uitgevoerd door 29.360 jeugdzorgmedewerkers met een cliëntgebonden beroep. Dat betekent een caseload van zestien cliënten per medewerker. Hiervoor hebben zij nog geen acht uur per week, dus minder dan een half uur per cliënt. De FNV heeft deze cijfers overgenomen uit het Pointer-onderzoek.

Administratie en randzaken

Hiervan gaan de uren waarin overige taken worden uitgevoerd, nog af. Het hierbij om scholing (gemiddeld een uur per week), stagebegeleiding, inwerken collega en ingewerkt worden (een half uur per week), hersteltijd na ingrijpende gebeurtenissen, bijdragen aan werkgroepen en projecten (in- en extern), BHV, OR-werkzaamheden, medezeggenschap, vakbondswerkzaamheden volgens cao, overige administratieve werkzaamheden. Naar schatting zou dit uitkomen op 10 tot 20 procent van de werktijd.

Alarm

Uiteindelijk blijft er voor de jeugdzorgmedewerker wekelijks minder dan vijf uur over voor een caseload van zestien cliënten. Dat komt neer op nog geen 19 minuten per cliënt. Van der Aar: “Medewerkers werken structureel over en lossen daarmee een groot deel van het tekort op voor de werkgever. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Medewerkers zijn moe en hebben er ongelofelijk veel last van dat ze eigenlijk niet meer kunnen doen wat nodig is. Er moet rigoureus worden ingegrepen om te voorkomen dat het jeugdzorgstelsel in Nederland implodeert.”