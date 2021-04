Jeugdzorgpartijen vinden ook structureel geld nodig

“Al zijn de middelen alleen toereikend voor de meest dringende hulp aan kinderen in crisis,” aldus deze partijen in een verklaring. Ze hopen dat snel actie ondernomen wordt voor een oplossing voor de middellange en langere termijn.

In het overleg tussen de VNG en VWS is afgesproken dat er 50 miljoen euro beschikbaar komt voor de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz en 255 miljoen voor het aanpakken van wachttijden in de specialistische jeugdzorg. Ook zal er geïnvesteerd worden in de consultatiefunctie en het aantal POH’s. In totaal trekt Blokhuis 613 miljoen euro uit.

Enorme opgave

Arne Popma, voorzitter afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP: “Het is goed dat het geld er nu komt. Want we staan al maanden voor een enorme opgave om hulp te bieden bij de toename van psychische problemen bij jongeren door covid-maatregelen én de al aanwezige problemen in de brede jeugdzorg. De vele kinderen en jongeren met zeer ernstige problematiek konden en kunnen niet wachten.”

Veronique Esman directeur van de Nederlandse ggz: “Het blijft jammer dat we een aantal maanden hebben moeten wachten op dit signaal, maar we zullen alles in het werk stellen om de acute jeugd-ggz te versterken en dragen graag bij aan doordenken van de aanpak ten aanzien van de wachttijden.“

De zorgpartijen vinden het “spijtig” dat de structurele hervorming van de jeugdzorg vooruitgeschoven wordt naar een nieuw kabinet: “Deze crisis leert dat de acute jeugd ggz bovenregionaal of landelijk georganiseerd moet worden.”