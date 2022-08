Jezus Leeft wint rechtszaak over demonstratie bij abortuskliniek

Anti-abortusdemonstranten van de vereniging Jezus Leeft kregen vorig jaar onterecht een andere plek toegewezen voor hun demonstratie bij een abortuskliniek in Utrecht, zo heeft de rechtbank in Utrecht woensdag geoordeeld. De demonstratie mocht van burgemeester Sharon Dijksma alleen op een laad- en losplek op ongeveer 70 meter afstand van de kliniek plaatsvinden, maar volgens de rechter is onvoldoende onderbouwd waarom Jezus Leeft niet bij het Vrelinghuis zelf mocht staan.

Het besluit van de burgemeester was genomen omdat “een demonstratie bij het Vrelinghuis zou leiden tot verkeersonveilige situaties waarin de toen geldende regel om 1,5 meter afstand te houden niet zou kunnen worden nageleefd”, schetst de rechtbank. De demonstranten wilden namelijk hun voertuig met spandoek voor de abortuskliniek parkeren.

“In haar besluit betrekt de burgemeester alleen de stoep recht voor de abortuskliniek en de stoep aan de overkant. De burgemeester had in het besluit echter ook de parkeerplekken aan de overkant van de straat tegenover de kliniek moeten betrekken”, oordeelt de rechtbank nu.

Demonstratie ging niet door

De demonstratie had vorig jaar moeten plaatsvinden tussen 10.00 en 12.00 uur op Bevrijdingsdag, waarbij de in totaal drie demonstranten in het geparkeerde voertuig, een soort ambulance, zouden blijven zitten. De bestuursrechter vindt dat niet is gebleken dat er een onveilige verkeerssituatie zou zijn ontstaan. “Als er al mensen zouden willen oversteken naar de ambulance, zou dat kunnen via de oversteekplaats voor voetgangers.” Hiermee is het besluit van de burgemeester “onvoldoende gemotiveerd” en moet ze opnieuw een besluit nemen. De demonstratie van Jezus Leeft ging uiteindelijk niet door, de vereniging stapte wel naar de rechter.

“De rechtbank zegt met deze uitspraak niet dat de vereniging nu kan demonstreren op het parkeervak voor de abortuskliniek. Die beslissing blijft aan de burgemeester.”

Bufferzone

In meerdere gemeenten bestaat een bufferzone bij abortusklinieken. Demonstranten mogen niet in die bufferzone vrouwen die een abortus willen laten uitvoeren aanspreken. In juni zei een deel van de Tweede Kamer, waaronder VVD, PvdA, GroenLinks en SP, dat vrouwen die naar een abortuskliniek gaan beter moeten worden beschermd. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) stelde in het debat niets te voelen voor landelijke regels. (ANP)