JHB Zorg mag drie bedrijven overnemen

JHB Zorg is een dochteronderneming van JHB Group B.V, een houdstermaatschappij van diverse ondernemingen. Actief Zorg is een onderneming die thuiszorg verleent, waaronder huishoudelijke ondersteuning, verzorging, verpleging, begeleiding en advisering. Actief Zorg is actief in meer dan 150 gemeentes.

Acare Thuiszorg is actief op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging vanuit een extramurale setting in Arnhem, Rozendaal, Velp en gemeente Rheden.

TVN Zorgt heeft als specialiteit huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging vanuit een extramurale setting in Nijmegen.