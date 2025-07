Umc’s gaan intensiever samenwerken onder nieuwe naam

Vanaf november gaat de NFU de nieuwe naam gebruiken. Volgens de federatie zelf straalt UMCNL de identiteit van het collectief beter uit. “De nieuwe naam is een logische stap in een ontwikkeling die al langer gaande is: de umc’s willen intensiever samenwerken – met elkaar én met partners – en we willen meer als één stem naar buiten treden”, schrijft de NFU in een toelichting.

“In de gezamenlijke strategie die we begin van het jaar lanceerden maken we de duidelijke keuze dat we een deel van onze activiteiten voortaan als collectief oppakken, vanuit één gezamenlijke afzender. Die afzender is UMCNL.”