Rivas Zorggroep treedt toe tot Coöperatie Ambulancezorg ZHZ

,

Rivas Zorggroep is per 1 april 2026 de vijfde partner binnen de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid.

In 2019 werd het samenwerkingsverband gevormd tussen de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), het Erasmus MC (Rotterdam) en de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Hiermee werd de ambulancezorgverlening in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Hoeksche Waard omgevormd van een Gemeenschappelijke Regeling van zeventien gemeenten tot een zelfstandige zorgorganisatie met steun vanuit de de zorgsector.

Patiënten ondervinden geen gevolgen van de coöperatiestructuur: zij ontvangen zorg op de vertrouwde manier onder de vlag van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. Ook de deelnemende partners blijven volledig zelfstandige organisaties, zo laten de partijen weten.

