Utrechtse ziekenhuizen willen samen tempo maken met duurzaamheid

Vijf Utrechtse ziekenhuizen en de Provincie Utrecht hebben een pact gesloten om hun afvalberg te verkleinen en meer hergebruik mogelijk te maken. “We kunnen innovaties veel beter delen, sneller ontwikkelen en verder opschalen door intensief samen te werken”, reageert UMC Utrecht-bestuurder Josefien Kursten.

Met 7,3 procent van de nationale CO2-uitstoot en 13 procent grondstofverbruik is er werk aan de winkel voor de zorg. Een groot deel daarvan wordt nu nog onnodig verbrand. Om afval, medicijnresten in het water en CO2-uitstoot terug te dringen en om meer hergebruik en gezamenlijke circulaire inkoop te realiseren, bundelen vijf Utrechtse ziekenhuizen en de Provincie Utrecht hun krachten.

Ontwikkelen en opschalen

Vrijdag 27 februari ondertekenden de bestuurders van het Diakonessenhuis, Prinses Máxima Centrum, UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum en het St. Antonius Ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Utrecht.

De komende vier jaar focussen de partijen zich op de ontwikkeling van innovaties, de uitvoering van projecten en opschaling van succesvolle initiatieven. Zo wordt de capaciteit op de sterilisatieafdelingen opgeschaald en wordt er gestopt met wegwerpkleding voor ouders op de OK. “In elk ziekenhuis zijn heel veel mogelijkheden om de zorg duurzamer te maken. Iedereen werkt zo aan zijn eigen stuk, elk met een grote ambitie”, aldus UMC Utrecht-bestuurder Josefien Kursten. “We kunnen die innovaties veel beter delen, sneller ontwikkelen en verder opschalen door intensief samen te werken.”

Regisseur

De Provincie Utrecht vervult een regisserende rol. Zo moet de provincie de ziekenhuizen ondersteunen, helpen bij het stellen van prioriteiten en eventuele financiering en met procesbegeleiders de voortgang en opschaling van initiatieven monitoren. “De zorg is een grote en belangrijke sector in onze provincie en biedt volop kansen voor innovatie”, stelt gedeputeerde circulaire samenleving Has Bakker.

“In ziekenhuizen zijn veel afvalstromen waar we slimmer mee om kunnen gaan. Wij streven naar een circulaire samenleving in 2050 en deze samenwerking tussen de Utrechtse ziekenhuizen zet die ambitie om in impact voor onze regio.” De intentieovereenkomst loopt tot eind 2030. Kursten hoopt dat de Utrechtse ziekenhuizen dan koploper zijn in duurzame en circulaire zorg.