WKZ neemt afscheid van ‘blauw-pakken-trauma’

,

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) dragen ouders sinds maandag geen disposable overall meer in het operatiecomplex. De verandering is beter voor de planeet, bespaart zorgtijd en is comfortabeler voor de kinderen.

Voorheen droegen ouders een blauw pak – bestaande uit een muts, pak en sloffen – tijdens het wegbrengen naar de operatiekamer. Daardoor ontstond er soms een blauw-pakken-trauma omdat ouders soms voor hun kinderen onherkenbaar waren. “We hebben vaker meegemaakt dat een operatie moest worden uitgesteld omdat het kind zo overstuur raakte, dat narcose niet mogelijk was. Dat is schrijnend en het zette mij aan het denken”, aldus OK-manager en initiator Judith Schonagen.

Grote impact

Met Infectiepreventie en Cédric Koolschijn, projectleider circulaire zorg, voerde Schonagen een risicoanalyse en extra meting in de operatiekamers uit. Uit metingen door een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf, bleek dat de luchtkwaliteit in de OK snel weer op orde is. Ook is de luchtkwaliteit ruim sneller hersteld dan de tijd die nodig is tussen het vertrek van de ouder en het begin van de operatie wanneer de ruimte volledig steriel moet zijn.

Het WKZ is het eerste kinderziekenhuis dat het wegwerppak in de ban doet. Schonagen noemt het een kleine aanpassing met een grote impact op het kind, de zorg en de planeet. “Een herkenbare ouder geeft rust en vertrouwen. Daarnaast bespaart de nieuwe werkwijze tijd voor zorgverleners, verlaagt het risico op valincidenten door de gladheid van de sloffen die vastzitten aan het pak en is het beter voor het milieu.”

Inspiratie

Jaarlijks bespaart het WKZ voortaan 2.500 kilo aan wegwerpkleding die normaliter verbrand wordt. “Door deze stap te schrappen, voorkomen we onnodige verspilling en CO₂-uitstoot. We hopen hiermee ook andere ziekenhuizen te inspireren.” 

Dit voorbeeld is onderdeel van de rubriek Groene Rakkers op Zorgvisie

