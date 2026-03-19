UMCG en Frisius MC verstevigen samenwerking om hartzorg overeind te houden

De vergrijzing, toenemende complexe zorg en een groeiend tekort aan gespecialiseerd personeel zet de hartzorg in het noorden onder druk. Daarom intensiveren Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Frisius MC hun samenwerking.

De opgave in het noorden is volgens UMCG en Frisius MC extra groot. “Het aandeel ouderen is bovengemiddeld hoog en hart- en vaatziekten komen er vaker voor dan gemiddeld in Nederland.”

Capaciteit beter benutten

Om de hartzorg in de Groningse en Friese regio toegankelijk te houden, hebben de besturen op 10 maart een intentieovereenkomst ondertekend. De samenwerking tussen de hartcentra – die zowel cardiologie als hartchirurgie bieden – moet leiden tot meer kennisdeling en optimale inzet van expertise.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de aansluiting van Frisius MC bij HartNet. Dit netwerk van Groningse en Drentse ziekenhuizen en huisartsen breidt zich daarmee uit naar Friesland. Binnen HartNet worden patiënten zoveel mogelijk dicht bij huis behandeld en alleen voor specialistische behandelingen doorverwezen naar een hartcentrum.