Doel van de test is het vaststellen dat het vaccin veilig is voor mensen, effectief is en een duurzaam effect heeft. Ook moet in de test worden vastgesteld wat de optimale doseringen voor het vaccin zijn. Momenteel loopt al een eerdere test van het vaccin op mensen, in de Verenigde Staten en België.

Johnson & Johnson kreeg al diverse orders voor zijn vaccin in het geval dat het middel effectief blijkt tegen het coronavirus. (ANP)