Joba van den Berg: onbegrijpelijk dat minister Kuipers NZa-advies kinderhartchirurgie negeert

CDA-Kamerlid Joba van den Berg vindt het onbegrijpelijk dat minister Ernst Kuipers het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de concentratie van de kinderhartchirurgie negeert, schrijft zij in een opiniestuk. De NZa adviseert de minister juist om concentratie uit te stellen .

Zij wijst specifiek naar de gevolgen voor het UMCG en de beschikbaarheid van de acute zorg in Noord-Nederland. “De bereikbaarheid van goede acute zorg dreigt ernstig in het geding te komen als kindercardiologie daar verdwijnt zonder dat er een ander academisch specialisme terugkomt” , aldus Van den Berg. “De NZa draagt de oplossing hiervoor aan: een integraal perspectief als basis voor de concentratie en spreiding van hoog complexe laag volume academische zorg in Nederland.”

Het Kamerlid merkt ook op dat de minister voorsorteert op het centralisatie door één soort academische zorg eruit te pikken. Het risico is dat dit uiteindelijk voor elk specialisme betekent dat academische zorg wordt gecentraliseerd in en rond de Randstad.

Integrale afweging

“Wat het CDA betreft neemt de minister het advies over en maakt hij een pas op de plaats”, vervolg Van den Berg. “De enige goede manier om soorten hoog complexe laag volume academische zorg te concentreren is door vooraf een integrale afweging te maken, waarbij ook naar de spreiding en de gevolgen voor de acute zorg wordt meegewogen. Zo niet, dan staan de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van zorg voor grote delen van Nederland op het spel. Natuurlijk moet dit met enige snelheid gebeuren.”