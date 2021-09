Jochen Mierau: ‘Overheid wilde wetenschap de mond snoeren in coronacrisis’

Een overheidsorganisatie probeerde Jochen Mierau, hoogleraar economie van de volksgezondheid, in de zomer van 2020 de mond te snoeren. Dat vertelt Mierau in de podcast Voorzorg .

Jochen Mierau was in de coronacrisis maar een keer oprecht boos, vertelde hij eerder in de Groningse universiteitsblad Ukrant.nl. Dat was niet toen hij werd uitgescholden over zijn zichtbare rol in de coronacrisis. Scheldpartijen via mail en op sociale media laat hij soepel van zich afglijden. “Mijn vrouw leest de grappigste soms voor.”

Censuur

Boos werd Mierau in de nazomer van 2020. In de podcast Voorzorg van Skipr en Zorgvisie vertelt Mierau dat er toen van overheidswege een poging werd gedaan om hem de mond te snoeren. “Ik kreeg een mail van een overheidsorganisatie met het verzoek om bestuurlijk af te stemmen. Het was niet gewenst was om bepaalde uitspraken te doen over een overheidsorganisatie.”

Vrijheid van meningsuiting

Namen wil Mierau niet noemen. Hij nam het verzoek ter kennisgeving aan, maar kookte van binnen. “Daarmee tast je de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting aan. Het afstoppen van het vrije debat is een glijdende schaal. We leven in een vrije en open samenleving en dat moeten we koesteren.”

Preventie

In de podcast Voorzorg vertelt Mierau verder over de lessen van de coronacrisis. Met name gaat hij dieper in op de rol van preventie in het zorgstelsel. Mierau ziet een duidelijk patroon in het preventiebeleid van de laatste veertig jaar. “Om de vier jaar verschijnt er een rapport dat concludeert dat de gezondheidsverschillen weer zijn toegenomen en er weer meer mensen obesitas hebben. In verbloemende taal wordt erkend dat het beleid heeft gefaald en we beloven weer beterschap. Maar die beloftes worden vloeibaar, omdat de afrekening niet komt. Alleen harde gezondheidsdoelen voor de minister van VWS maakt preventie minder vrijblijvend.”

