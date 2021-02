Jochen Mierau: ‘Eerste stap naar wet gezondheidsplicht’

Met het aannemen van de initiatiefnota Gezonde Leefstijl in de Tweede Kamer komt de collectieve verankering van collectieve gezondheidsdoelen dichterbij, zegt Jochen Mierau, hoogleraar gezondheidseconomie en wetenschappelijk directeur aan de Aletta Jacobs School of Public Health.

Een grote Kamermeerderheid heeft donderdag het initiatief gesteund waarin de regering dient uit te zoeken hoe collectieve gezondheidsdoelen wettelijk kunnen worden verankerd. De Kamer sluit zich daarmee aan bij een pleidooi van NZa-voorzitter Marian Kaljouw en Mierau.

De initiatiefnemers stellen, gesteund door een meerderheid in de Kamer, dat bewegingsarmoede een groot probleem is, zeker in deze tijd dat we leven in de ban van een wereldwijde pandemie. Ze ziet in deze periode dat de meeste mensen dat met corona worden opgenomen in het ziekenhuis lijden aan overgewicht of ernstig overgewicht (obesitas). Kansen(on)gelijkheid speelt hierbij ook een belangrijke rol, stelt ze.

Gezonde keuzes

Het is volgens Mierau echter een probleem dat niemand verantwoordelijkheid draagt voor de volksgezondheid: “De overheid biedt haar burgers onvoldoende mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. Ze legt veel nadruk op de zorgplicht, maar zou zelf een gezondheidsplicht moeten hebben. Als de overheid daarin haar verantwoordelijkheid neemt, kunnen de stakeholders op regioniveau heel veel bereiken”.

De overheid heeft als taak om mensen in staat te stellen om gezond te leven, vindt Mierau: “De nota is een eerste stap richting het verankeren van gezondheidsdoelen in de wet. De volgende stap is om te bepalen welke doelen precies worden vastgelegd, welke wet hiervoor wordt aangepast en om de indicatoren die ten grondslag liggen aan de doelen te gaan meten.”