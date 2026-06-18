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Thema: Ziekenhuiszorg
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Virtuele verpleegafdeling verlicht druk op ziekenhuisbedden

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De patiënt is op papier opgenomen in het ziekenhuis, is de verantwoordelijkheid van de artsen, maar hij of zij is thuis. Erasmus MC legt steeds meer patiënten in de virtuele verpleegafdeling.

Never wast a good crisis. Geïnspireerd door de ontploffing van digitale zorg, onderzocht intensivist Michael van Herwerden van het Erasmus MC de mogelijkheden om patiënten thuis te behandelingen.

Virtual Ward

De zorg op de virtuele verpleegafdeling, Virtual Ward, bestaat uit drie onderdelen: monitoring, diagnostiek en behandeling. Bij monitoring meet de patiënt thuis de bloeddruk, het gewicht, de temperatuur en/of de zuurstofsaturatie met behulp van een thuismeetbox. De patiënt voert de metingen in via de Digizorg-app, en de artsen en verpleegkundigen kunnen die gegevens in het epd zien.

Voor diagnostiek werkt het Erasmus MC samen met regionale laboratoria. Daardoor kan bloed worden afgenomen bij de patiënt thuis of op een locatie dichtbij huis. De uitslagen komen daarna in het dossier van het Erasmus MC.

Voor behandeling thuis werkt het ziekenhuis samen met thuiszorgorganisaties. Bijvoorbeeld als een patiënt thuis antibiotica via een infuus nodig heeft.

Na afloop stuurt de patiënt de thuismeetbox terug naar het ziekenhuis.

Wennen

“Voor sommige zorgtrajecten werkt het goed, voor andere niet. Het is echt nog pionieren”, zegt Van Herwerden. “Artsen en verpleegkundigen op de afdeling moeten wennen aan het nieuwe zorgconcept. Je hebt een patiënt onder je hoede, maar die ligt niet in een bed op je afdeling. Dan is het een kwestie van heel goed communiceren met alle collega’s: hoe behandelen en vervolgen we deze patiënt.”

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