HagaZiekenhuis introduceert immuuntherapie die patiënten zichzelf thuis kunnen toedienen

Patiënten met multipel myeloom in het HagaZiekenhuis kunnen zichzelf voortaan een nieuwe vorm van immuuntherapie toedienen. Hierdoor hoeven zij niet meer voor elke behandeling naar het ziekenhuis en kunnen zij het moment van toediening kiezen.

Multipel myeloom een vorm van beenmergkanker. De ziekte zorgt voor klachten zoals botpijn en vermoeidheid. “Genezen kan nog niet, maar dankzij nieuwe immuuntherapieën kunnen we de ziekte vaak jarenlang onder controle houden”, legt hematoloog Paula Ypma uit.

Opgenomen in de basisverzekering

De behandeling met Elranatamab wordt sinds kort vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding geldt als een patiënt al minstens drie andere behandelingen heeft gehad. De thuisbehandeling met Elranatamab bestaat uit injecties in de buik of het bovenbeen: eerst elke week, later om de week en uiteindelijk één keer per maand.

Patiënten krijgen eerst uitleg en worden gemonitord, verzekert ziekenhuisapotheker Annemieke Grootswagers-Sobels. “De eerste twee prikken krijgen patiënten op de afdeling hematologie. Zo kunnen we mogelijke bijwerkingen goed in de gaten houden.” De twee prikken daarna vinden plaats op de dagbehandeling. “Daar leren patiënten hoe ze zichzelf moeten prikken. Geeft de verpleegkundige groen licht? Dan mogen ze thuis aan de slag.”

Criteria

De meeste patiënten met multipel myeloom komen in aanmerking voor de thuisbehandeling. Wel gelden er een aantal criteria. Zo moeten patiënten de Nederlandse taal goed genoeg begrijpen om instructies te volgen, geen fysieke klachten aan hun handen hebben die het prikken bemoeilijkt en een prikschema hebben dat past bij hun agenda.

Patiënten die liever niet zelf prikken, of die niet aan de voorwaarden voldoen, krijgen de behandeling gewoon in het ziekenhuis.

Primeur

HagaZiekenhuis is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze behandeling thuis mogelijk maakt. De behandeling past bij de beweging om zorg in de vertrouwde thuisomgeving te laten plaatsvinden.

“Samen met de HagaApotheek brachten we eerder ook al daratumumab succesvol naar de huiskamer, een andere vorm van immuuntherapie. En daarnaast kunnen onze patiënten hun stamceltransplantatietraject ambulant ondergaan, dus zonder opname in het ziekenhuis”, aldus Ypma.