Tandartsen naar rechter voor betere tarieven

Beroepsvereniging KNMT gaat in beroep tegen het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de tandheelkundigen tarieven van 2026.

Tien maanden wachtten de tandartsen, tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen op een kostenonderzoek. En nu het gepubliceerd is, blijven wat de praktijkhouders betreft de meest fundamentele vragen onbeantwoord. Het gaat om de waardering van praktijkovernames, huisvestingskosten en de verrekening van arbeidsinzet van praktijkhouders.

CBb

KNMT verwacht dat het nog eens maanden gaat duren voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak doet over de zaak. Tot die tijd gelden de tarieven die de NZa heeft vastgesteld.