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Alrijne gaat in zee met Zorgservice XL

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Zorgservice XL gaat vanaf 2027 de inkoopprocessen en contractering van Alrijne regelen. Alrijne wordt tevens aandeelhouder van de Zorgservice XL.

Zorgservice XL is in 2009 opgericht door ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland. Het bedrijf heeft geen winstoogmerk en verzorgt het totale proces van inkopen, bestellen, leveren en factureren voor de aangesloten ziekenhuizen.

In navolging van Haga Ziekenhuis, Franciscus, Reinier de Graaf ziekenhuis en IJsselland ziekenhuis sluit nu ook Alrijne zich aan bij Zorgservice XL. De komende maanden werken beide organisaties aan een zorgvuldige implementatie. Naar verwachting wordt begin 2027 de volledige dienstverlening overgenomen door Zorgservice XL.

Alrijne

Alrijne is een grote zorgorganisatie met drie ziekenhuislocaties en twee verpleeghuizen in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. De samenwerking richt zich op het volledige proces van inkoop en logistiek voor de verschillende locaties van Alrijne. Zorgservice XL neemt daarbij het inkopen en contracteren, contract- en leveranciersmanagement, bestel- en logistieke processen en factuurverwerking over.

Ivo van der Klei, bestuurder van Alrijne, zegt: “Wij zien uit naar deze samenwerking met Zorgservice XL gezien de expertise die ZXL heeft op het gebied van inkopen voor ziekenhuizen. Het grote maatschappelijke belang is dat daarmee het geld binnen de zorg blijft en dat draagt bij om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te kunnen garanderen.”

Zorgservice XL

Alexandra van Leeuwen, bestuurder Zorgservice XL: “Wij zijn blij dat wij Alrijne mogen verwelkomen bij ZXL. Wij hebben nu vier grote ziekenhuizen en twee kleine dochters en het is een prachtige ontwikkeling om nu naast het ziekenhuis van Alrijne ook hun verpleeghuizen te mogen verwelkomen. Door de omvang van de ZXL groep zijn wij een grote speler in de markt en dit heeft een positief effect op de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor de ziekenhuizen. Immers iedereen bij Zorgservice XL werkt uiteindelijk voor de patiënt en nu ook voor de bewoners.

Aandeelhouder

Alrijne treedt hiermee ook toe als aandeelhouder van Zorgservice XL. De organisatie kent momenteel als aandeelhouders het HagaZiekenhuis, Franciscus, Reinier de Graaf en IJsselland Ziekenhuis.

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