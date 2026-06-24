Wat zei de dokter ook alweer? App Erasmus MC die gesprek samenvat genomineerd voor award

Na een gesprek tussen dokter en familie op de intensive care (IC) blijft er vaak weinig hangen. Daarom ontwikkelde de Erasmus MC Datahub een AI-app die direct na een familiegesprek een samenvatting geeft.

“Tijdens een gesprek over hun ernstig zieke naaste zijn ze vaak gespannen, emotioneel en kunnen ze overweldigd raken door de medische informatie”, aldus Erasmus MC. “Begrijpen wat er precies is gezegd, is dan allesbehalve vanzelfsprekend.”

Samenvatting in eigen taal

Op verzoek van de IC is de Datahub Scribe ontwikkeld. De app geeft familieleden direct na het gesprek een samenvatting mee in de moedertaal. “Of dat nu Nederlands, Turks, Arabisch of een andere taal is.” De innovatie draait volgens Erasmus MC om betere zorg en meer aandacht voor IC‑patiënten en hun naasten.

De app is genomineerd voor de Computable Awards 2026 in de categorie Zorgproject. Op 17 november worden de meest toonaangevende IT-prestaties van Nederland bekroond.