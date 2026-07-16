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Eerste zonne-ambulance ter wereld gebouwd door Nederlandse studenten

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Het Nederlandse studententeam Solar Team Eindhoven heeft de Stella Juva gepresenteerd; een door zonne-energie aangedreven ambulance. Het team wil hiermee medische hulp bereikbaar maken op plekken waar infrastructuur en brandstofvoorziening beperkt zijn.

Stella Juva is de eerste ambulance ter wereld die niet alleen volledig rijdt op de kracht van de zon, maar ook alle medische apparatuur aan boord van stroom voorziet. De ambulance wordt op 21 juli 2026 officieel gepresenteerd. Dit concept biedt een direct alternatief voor regio’s waar brandstof- of elektriciteit tekorten de toegang tot gezondheidszorg momenteel ernstig limiteren.

Veldtests bij hulporganisaties

In augustus 2026 zal het team de zonne-ambulance in de praktijk testen door verschillende veldlocaties van lokale NGO’s te bezoeken. Hier zal worden aangetoond hoe Stella Juva patiëntenzorg kan ondersteunen en medische apparatuur veilig kan opladen en gebruiken op plekken die normaal gesproken onbereikbaar zijn voor conventionele hulpdiensten.

Solar Team Eindhoven

Solar Team Eindhoven is een multidisciplinair studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven dat innovatieve mobiliteitsoplossingen ontwikkelt op zonne-energie. Het team bouwt voort op een rijke geschiedenis van innovatie; zo wonnen de studenten uit Eindhoven al vier keer op rij de World Solar Challenge in Australië. De expertise voor Stella Juva komt onder andere voort uit projecten zoals de Stella Terra, de eerste off-road zonne-auto die meer dan 1000 kilometer door de Sahara reed.

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