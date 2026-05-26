Innovatiegeld voor ontwikkeling AI-zorgassistent

Het bedrijf Mentech krijgt Innovatiekrediet van het Ministerie van Economische Zaken (EZK) voor de ontwikkeling van NOA, een AI-gedreven zorgassistent. De hoogte van het budget is maximaal 10 miljoen euro voor technische ontwikkelprojecten.

NOA is een AI-assistent die mensen met dementie of een verstandelijke beperking ondersteunt. Bijvoorbeeld door hen te herinneren aan dagelijkse taken of gesprekken te voeren over herkenbare onderwerpen. NOA wordt ontwikkeld samen met zorgverleners en zorgvragers. Met het Innovatiekrediet wil Mentech binnen 24 maanden een versie van NOA ontwikkelen die zorgvragers thuis én in zorginstellingen kunnen gebruiken.

AI helpt bij passende zorg

Het Innovatiekrediet wordt toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De RVO schrijft: “Mentech ontwikkelt NOA samen met zorgverleners, zorgvragers en hun omgeving. Deze samenwerking stelt Mentech in staat de toepassingen van NOA optimaal te laten aansluiten op de benodigde zorg. Hierdoor draagt het hulpmiddel bij aan het verlagen van de werkdruk voor zorgverleners en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de zorgvragers. Met het Innovatiekrediet ontwikkelt Mentech NOA nu verder. De AI-assistent leert emoties en spanning herkennen, zelfstandig handelen en wordt in de praktijk getest en verbeterd.”

