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Thema: Ziekenhuiszorg
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UMC Utrecht: 9000 patiëntbrieven mogelijk niet verzonden

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Het UMC Utrecht onderzoekt of duizenden patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Dat komt omdat in het digitale systeem van het ziekenhuis staat dat ongeveer 9000 brieven onbedoeld niet verzonden zijn. Het gaat om brieven uit de periode van 1 maart 2024 tot en met 1 april 2026, meldt het ziekenhuis dinsdag. “Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de niet verzonden brieven gevolgen hebben gehad voor de zorg, maar dat is ook nog niet uitgesloten.”

Uit een steekproef van het ziekenhuis zelf zou wel blijken dat patiënten de brieven in een groot deel van de gevallen op andere manieren hebben ontvangen, bijvoorbeeld op papier tijdens een fysieke afspraak. In de komende weken worden alle brieven één voor één nagekeken, aldus het UMC. Als blijkt dat persoonlijk contact nodig is, dan benadert het ziekenhuis de patiënt zelf. De brief wordt dan ook toegevoegd aan het voor de persoon zichtbare digitale dossier en alsnog verzonden aan de huisarts van diegene. (ANP)

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