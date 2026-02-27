Skipr

NZa legt drie zorgverzekeraars boetes op

,

De NZa legt drie zorgverzekeraars boetes op omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest richting zorgaanbieders tijdens het contracteerproces.

Het gaat om ONVZ, Salland en a.s.r. In alle drie gevallen gaat het om de contractering van hulpmiddelenzorg voor 2025. Na uitvoerig toezichtonderzoek op basis van handhavingsverzoeken van zorgaanbieders en brancheorganisaties, legt de NZa iedere zorgverzekeraar een boete op van 25.000 euro.

​Het toezichtonderzoek van de NZa werd gestart na handhavingsverzoeken van diverse zorgaanbieders en brancheorganisaties. Uit het onderzoek bleek dat de drie verzekeraars de Regeling Transparantie zorginkoopproces hebben geschonden.

Onvoldoende toelichting

Zo werd er onvoldoende toelichting gegeven over hoe de tarieven in de contractvoorstellen tot stand waren gekomen. Inhoudelijke vragen van zorgaanbieders over gehanteerde op- en afslagen werden niet of nauwelijks beantwoord.

“Het is belangrijk dat het contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars soepel en transparant verloopt zodat dit kan leiden tot constructieve afspraken”, aldus de NZa. “Deze afspraken dragen bij aan toegankelijke en betaalbare zorg voor verzekerden. Ook geeft dit verzekerden bij het kiezen van een zorgverzekering inzicht in het gecontracteerde aanbod.”

De betreffende zorgverzekeraars hebben aangekondigd in bezwaar te gaan tegen de boetebesluiten of hebben dit inmiddels gedaan.

