Bergman Clinics en Zilveren Kruis verlengen meerjarige samenwerking

Bergman Clinics en Zilveren Kruis hebben een meerjarencontract afgesloten tot en met 2027. Hiermee bouwen ze voort op de samenwerking die ze sinds 2020 hebben. Nieuw zijn onder andere de afspraken over heup- en knievervangingen.

De samenwerking sluit aan op de landelijke en regionale transformatie zoals afgesproken in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Onafhankelijk onderzoeksbureau i2i gaat de doelmatigheid en passende zorg toetsen. Bergman Clinics blijft structureel inzichten delen over kwaliteit, zodat verzekerden, verwijzers en ketenpartners zicht hebben op uitkomsten en verbeterpunten.

Verantwoordelijkheid

“We zien het als onze missie om bij te dragen aan de brede toegankelijkheid van de Nederlandse zorg door patiënten op impactvolle schaal goed en snel te helpen, met meetbare, hoge kwaliteit en passende zorg als uitgangspunt”, zegt Christiaan Boer, Director Markets & Contractering van Bergman Clinics . “Het uitbouwen van ons partnerschap laat zien dat we samen met Zilveren Kruis als leidende partijen in het zorgstelsel verantwoordelijkheid nemen voor de zorg van vandaag én de transitie van morgen.”

Aantoonbaar passende zorg

“Met deze verlenging bouwen we verder aan een partnerschap dat bijdraagt aan goede planbare zorg die toegankelijk en betaalbaar blijft”, zegt Ronald Eising, senior manager zorginkoop bij Zilveren Kruis. “Goed dat we concrete afspraken hebben kunnen maken over transparantie over kwaliteit en het aantoonbaar maken van meer passende zorg.”