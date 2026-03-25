Medexs/Van Vliet Groep neemt Laméris over

,

Kliniekbouwer Medexs/Van Vliet Healthcare Groep neemt leverancier van medische producten in de KNO- en oogheelkunde Laméris over.

Hierdoor kan het bedrijf een volledige pakket bieden voor oogheelkunde en KNO-heelkunde: van de eerste bouwtekening en de realisatie van medische ruimtes tot de levering van hoogwaardige apparatuur en medische verbruiksartikelen.

Laméris levert medische producten, zoals diagnostische apparatuur, chirurgie-instrumentarium en verbruiksartikelen voor de oogheelkunde. Medexs kan klinieken bouwen. Met Van Vliet Healthcare als onderdeel van de groep kan bovendien een totaalpakket aan medisch investeringsgoederen en disposables worden aangeboden.

Medexs heeft bovendien expertise op het gebied van modulair en circulair bouwen, en energiezuinige ventilatiesystemen.

Medexc/Van Vliet groep kwam vorig jaar in het bezit van investeringsmaatschappij Holland Capital.

