Investeringsmaatschappij steekt geld in Medexs en Van Vliet Healthcare

Investeringsmaatschappij Holland Capital neemt een belang in Medexs en Van Vliet Healthcare, twee bedrijven die actief zijn in de medische infrastructuur en technologie. De investering moet bijdragen aan verdere groei, zowel nationaal als internationaal.

Medexs houdt zich bezig met het ontwerp en de bouw van gecertificeerde medische ruimtes, zoals operatiekamers en laboratoria. Het bedrijf is gevestigd in Rhenen en Nieuwegein en heeft daarnaast een dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk.

Van Vliet Healthcare uit Almere richt zich op de levering van diagnostische apparatuur, medische verbruiksartikelen en de ontwikkeling van onder meer droogkasten voor endoscopen. Het bedrijf biedt daarnaast service en onderhoud van zowel medische producten als geclassificeerde ruimtes.

Geïntegreerde dienstverlening

De twee bedrijven gaan samenwerken als de Medexs/Van Vliet Healthcare Groep. Deze nieuwe combinatie wil zorginstellingen ondersteunen met een geïntegreerde dienstverlening: van het ontwerp en de bouw van medische ruimten tot levering, installatie en onderhoud van apparatuur.

Internationale ambitie

Volgens Holland Capital sluit de samenwerking aan bij de strategie om bedrijven in de zorgsector te ondersteunen bij het realiseren van duurzame groei. Managing partner Hubert Verbeek noemt de investering “een stap die past bij onze visie om duurzame impact in de zorg te realiseren”. De nieuwe combinatie ambieert uitbreiding naar het buitenland. CEO Jos Lans van Medexs en Van Vliet Healthcare geeft aan dat het bedrijf zich in de komende jaren wil richten op markten als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Scandinavië.