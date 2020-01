Johan de Graaf versterkt raad van bestuur ZorgSaam

Johan de Graaf wordt op 1 april lid van de raad van bestuur van ZorgSaam in Terneuzen. Hij zal onder andere de portefeuilles ziekenhuis en kwaliteit op zich nemen.

De Graaf (1963) is medisch wetenschappelijk manager en voorzitter van de Divisie Heelkundige Specialismen van het UMC Utrecht. Hij heeft lange ervaring in bestuurlijke functies in de zorg. Zijn carrière startte bij het ministerie van Defensie. Als bestuurder van het Centraal Militair Hospitaal heeft de samenwerking met het UMC Utrecht en het Calamiteitenhospitaal verder uitgebouwd.

Dynamiek

De Graaf kijkt uit naar zijn nieuwe werkomgeving: “De dynamiek en uitdagingen in en voor de zorg zijn groot. Specifieke uitdagingen in Zeeland vragen om innovatieve netwerkoplossingen. Ik wil mij inzetten voor uitstekende zorg, onder andere door ‘samen zorgen in sterke verbinding met de regio’.”