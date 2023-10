Johan de Graaf vertrekt bij ZorgSaam

De Graaf begon in april 2020 bij ZorgSaam. Tijdens de coronapandemie stond hij voor de opgave om de zorg voor alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen via innovatieve netwerk- en zorgtechnologie-oplossingen verder vorm te geven. “Onder zijn leiding zijn initiatieven als Integraal Capaciteit Management en de herinrichting van de kliniek uitgewerkt, zijn de programma’s passende zorg en digitalisering ingericht, is de dualiteit binnen ZorgSaam versterkt en heeft de emancipatie van de VVAR vaart gekregen”, meldt ZorgSaam. Daarnaast gaf De Graaf de medische samenwerking met het UZ Gent en Adrz vorm.

Tijdelijk bestuur

Door veranderde behoeften van zijn gezin keert De Graaf terug naar de Randstad. De raad van toezicht schakelt voor de korte termijn een tijdelijk bestuurder in.