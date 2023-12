John Adegeest nieuwe directievoorzitter van Tzorg

Per 1 januari 2024 is John Adegeest benoemd als directievoorzitter bij Tzorg, de landelijke aanbieder van ondersteuning en begeleidingsdiensten in de Wmo.

Adegeest zal zich inzetten om een aantal maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzame dienstverlening, digitalisering en arbeidsmarktkrapte op te pakken. Onder meer door het bevorderen van innovatieve zorgoplossingen en het versterken van samenwerkingsverbanden met belanghebbenden in de gezondheidszorg.

Ict-management

John Adegeest heeft na zijn studie Informatica meerdere ict-management- en directiefuncties vervuld bij het verzekeringsbedrijf a.s.r.

Sinds 2017 werkt hij als directeur ict bij CSU, Tzorg en Zizo voor de gehele groep Total Care. “Ik voel me vereerd om de rol van directievoorzitter bij Tzorg op me te nemen”, aldus Adegeest. “Thuiszorg speelt een essentiële rol in het bieden van duurzame inrichting van het zorgstelsel en een aangenaam thuis aan mensen in hun eigen vertrouwde omgeving.”