John Landman nieuwe directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn

“Het is eervol om in deze prachtige functie in zo’n turbulente periode een bijdrage te kunnen leveren aan zo’n groot maatschappelijk belang als pensioen”, aldus Landman. “Ik ben zeer gemotiveerd om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de sector zorg en welzijn en samen met de verschillende betrokkenen bij PFZW bij te dragen aan een goed en duurzaam pensioen voor alle deelnemers van het pensioenfonds.”

Nieuw stelsel

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW: ‘’Met John Landman krijgen wij iemand die diepgaande inhoudelijke kennis heeft van de pensioensector en een ruime leidinggevende ervaring. Als bestuur kijken we er naar uit samen met hem en de sociale partners onze schouders te zetten onder de uitdagingen die voor ons liggen, met als grootste prioriteit de overstap naar het nieuwe stelsel. Met John hebben we gekozen voor een enthousiaste, energieke en positief in het leven staand persoon”.

Loopbaan Landman

John Landman begon zijn loopbaan bij het Ministerie van Economische Zaken en werkte vervolgens bij de Sociaal Economische Raad. Daarna was hij bij De Nederlandsche Bank in verschillende leidinggevende functies verantwoordelijk voor toezicht op de pensioensector. De afgelopen jaren werkte hij bij de Nederlandse Zorgautoriteit als Directeur Strategie.