John Taks nieuwe rvt-voorzitter bij Diagnostiek voor U

John Taks is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter de raad van toezicht (rvt) van Diagnostiek voor U. Hij neemt het voorzittersstokje over van Henk van Vliet. Eric van Schagen is tot vicevoorzitter benoemd.

John Taks is bestuursvoorzitter van het Diakonessenhuis in Utrecht. Daarnaast vervult hij verschillende toezichthoudende functies en is hij lid van het NVZ-bestuur. Taks was al rvt-lid bij Diagnostiek voor U. Met het vertrek van Henk van Vliet is hij per 1 januari aan de slag gegaan als voorzitter.

Vernieuwde rvt

In de rol van vicevoorzitter treedt Eric van Schagen aan. Van Schagen is in het dagelijks leven CEO van Simac en voorzitter van VNO-NCW Brabant-Zeeland. Daarnaast vervult hij ook hier verschillende andere toezichtfuncties.

Naast de nieuwe voorzitter en vicevoorzitter is de rvt vernieuwd met drie andere leden. Sandra Snoeren is in september 2021 toegetreden. Zij is huisarts in Eindhoven en aangesloten bij zorggroep De Ondernemende Huisarts. Begin dit jaar sloten ook Chris Doomernik en Frank van der Vloed aan. Doomernik is directeur van Health Valley & Health Innovation Park. Van der Vloed werkt als President Europe voor Signify.