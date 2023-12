Jolanda de Witte nieuwe voorzitter raad van toezicht RIBW Brabant

Jolanda de Witte zal per 1 januari 2024 voorzitter van de raad van toezicht van RIBW Brabant worden. Zij neemt de voorzittersfunctie over van Marten Kroese.

De tweede zittingstermijn van Marten Kroese eindigt in september 2024. Mede gezien de recente start van nieuwe bestuurder Gertrude Graumans, kozen de intern toezichthouders ervoor ook de wisseling in het voorzitterschap van de Raad van Toezicht naar voren te halen.

Burgemeester

Zij is sinds 2019 lid van de raad van toezicht van RIBW Brabant. In het dagelijks leven is De Witte burgemeester van de gemeente Albrandswaard. Eerder was zij lid van de raad van toezicht van Saffier.

Binnenkort start RIBW Brabant de werving voor een nieuw lid raad van toezicht.