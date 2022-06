Jolande Sap leidt team dat adviseert over gevolgen coronaregels

Jolande Sap, in het verleden fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, is de beoogde voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Die commissie moet het kabinet adviseren over de gevolgen van coronamaatregelen voor de maatschappij en de economie. “Het staat het Maatschappelijk Impact Team vrij om ook ongevraagd advies te geven”, aldus minister Ernst Kuipers.

Jolande Sap, in het verleden fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, is de beoogde voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Die commissie moet het kabinet adviseren over de gevolgen van coronamaatregelen voor de maatschappij en de economie. “Het staat het Maatschappelijk Impact Team vrij om ook ongevraagd advies te geven”, aldus minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid).

MIT en OMT

Het MIT komt naast het Outbreak Management Team (OMT) te staan. Dat team adviseert wat medisch gezien nodig is om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. In de afgelopen tijd is er kritiek geweest op de rol van het OMT in de bestrijding van de pandemie. Zo zou het OMT niet genoeg aandacht hebben gehad voor de gevolgen van maatregelen en draagvlak onder de bevolking.

‘OMT-advies geen heilige leidraad’

Stel dat het OMT straks adviseert om een lockdown in te voeren en het MIT aanraadt om dat niet te doen, luistert Kuipers naar eigen zeggen “naar allebei, en het besluit hangt af van de situatie van het moment. Het kabinet hecht aan bredere advisering.” Adviezen van het OMT zijn volgens Kuipers “een advies, en niet een heilige leidraad die gevolgd moet worden”.

Het is nog niet bekend wie met Sap in het team komen te zitten. Zij moet de commissie oprichten en potentiële leden benaderen. Volgens minister van Sociale Zaken Karien van Gennip is de keuze op Sap gevallen “vanwege haar maatschappelijke en politieke ervaring”. Sap zat van 2008 tot 2012 in de Tweede Kamer, de laatste twee jaar als voorzitter van de GroenLinks-fractie. Na haar vertrek uit de politiek werd ze voorzitter van de NPHF Federatie voor gezondheid. Tegenwoordig is ze bestuurslid van de Nederlandse Emissieautoriteit.. (ANP)