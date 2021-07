Jonge artsen binnen Franciscus aan de slag voor meer ’Zin in Zorg’

Een team jonge artsen in Franciscus Gasthuis & Vlietland startte gisteren met de beweging ‘Zin in Zorg’. Door middel van ludieke acties vragen zij aandacht voor meer werkplezier. Dit meldt Franciscus in een online bericht.

Franciscus is het eerste ziekenhuis in Nederland dat met een team jonge artsen meedoet aan de beweging ‘Zin in Zorg’. Hun ambitie is om bewustzijn te creëren rond de bestaande en gewenste werkcultuur. Te veel arts-assistenten kampen momenteel met burn-outverschijnselen of denken na over stoppen. Actie is vereist, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt voor diverse specialismen.

Positieve manier

Met de landelijke beweging ‘Zin in Zorg’, willen jonge artsen op een positieve manier laten zien dat het ook anders kan. Ze zijn tegelijkertijd bereid om daar zelf ook iets aan te doen en niet door erover te klagen. Hun doel? Andere jonge artsen maar ook ervaren artsen inspireren hoe het anders kan. Naast het team in Franciscus zijn er ook vier landelijke Zin in Zorg teams met ieder tien jonge artsen aan de slag met verbetervoorstellen voor meer werkplezier.

Bespreekbaar

Yaar Aga, arts in opleiding tot cardioloog en arts-onderzoeker voert het Zin in Zorg team in Franciscus aan: ‘Het feit dat Franciscus ons de ruimte geeft om dit project op te zetten, de werkcultuur bespreekbaar te maken en we daarbij steun krijgen vanuit de Raad van Bestuur is uniek. Ik weet zeker dat het ons ziekenhuis ook aantrekkelijk maakt voor toekomstige artsen in opleiding om hier hun opleiding te doen.’