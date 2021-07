Jongeren geboren in 2007 kunnen prikafspraak maken

Tieners geboren in 2007 kunnen sinds donderdagochtend een afspraak maken voor een coronaprik, melden demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en het RIVM. Het inplannen van een afspraak kan telefonisch of via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De jongeren, die dit jaar 14 worden of zijn geworden, krijgen bij de GGD het vaccin van Pfizer/BioNTech.