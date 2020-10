Jongeren: gratis anticonceptie en les over aangeven grenzen

Jongeren willen dat er tijdens seksuele voorlichting op school ook verplicht les wordt gegeven in het herkennen en respecteren van grenzen. Ook moet een nieuw kabinet meer geld steken in de aanpak van seksueel geweld en anticonceptie gratis beschikbaar stellen.

Dat is de conclusie van een peiling van Ipsos onder duizend jongeren in opdracht van kenniscentrum seksualiteit Rutgers, die dinsdag wordt gepresenteerd. Aan de jongeren, tussen de 18 en 25 jaar, werd in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 gevraagd wat de politiek in de nieuwe kabinetsperiode beter moet regelen.

“We weten uit eerder onderzoek dat jongeren de seksuele vorming op school niet hoog waarderen”, zegt directeur Ton Coenen van Rutgers in het AD. “Jongeren verwachten meer aandacht voor relaties en omgaan met elkaar.” Volgens Coenen worden buiten de school – vooral in ‘het uitgaanscircuit’ – grenzen makkelijker overschreden. “Wij zeggen niet: ‘niemand mag elkaar aanraken’, maar maak het bespreekbaar. We weten dat de grens niet voor iedereen op hetzelfde punt ligt. Door daarover te leren praten kun je seksueel geweld voorkomen.”

De jongeren werd zelf ook naar hun politieke voorkeur gevraagd. De VVD bleek met 26 procent onder de mannelijke ondervraagden de grootste partij, onder de vrouwen was dat GroenLinks met 16,2 procent. Ongeacht hun partijkleur vinden zij preventie het belangrijkst: het voorkomen van seksueel geweld, gratis anticonceptie en toegang tot abortus staan in de top-3. “Het lijkt alsof de jongeren over dit onderwerp minder gepolariseerd denken dan de partijen zelf”, aldus Coenen. (ANP)